Italia verso la ripresa, la Commissione Ue: “Grazie al Recovery crescerete del 4,2%” (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buone notizie per l’Italia. Questa volta arrivano da Bruxelles. “Le vaccinazioni e l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla forte ripresa dell’economia Italiana nella seconda metà del 2021 – scrive la Commissione Ue nelle previsioni economiche di primavera -. Gli investimenti sostenuti dall’Unione dovrebbero portare l’economia su un percorso di espansione sostenuta, che dovrebbe consentire alla crescita di tornare al livello pre-pandemia entro la fine del 2022”. Secondo Bruxelles l’economia dell’Italia può crescere del 4,2% quest’anno e del 4,4% nel 2022. Il problema del debito Il debito pubblico Italiano continua a salire nel 2021 “a causa del protrarsi del sostegno pubblico” all’economia, ma poi comincerà a scendere dal 2022, precisa la ... Leggi su velvetmag (Di mercoledì 12 maggio 2021) Buone notizie per l’. Questa volta arrivano da Bruxelles. “Le vaccinazioni e l’allentamento delle restrizioni stanno aprendo la strada alla fortedell’economiana nella seconda metà del 2021 – scrive laUe nelle previsioni economiche di primavera -. Gli investimenti sostenuti dall’Unione dovrebbero portare l’economia su un percorso di espansione sostenuta, che dovrebbe consentire alla crescita di tornare al livello pre-pandemia entro la fine del 2022”. Secondo Bruxelles l’economia dell’può crescere del 4,2% quest’anno e del 4,4% nel 2022. Il problema del debito Il debito pubblicono continua a salire nel 2021 “a causa del protrarsi del sostegno pubblico” all’economia, ma poi comincerà a scendere dal 2022, precisa la ...

Advertising

classcnbc : Commissione #UE, previsioni economiche di primavera per l'#Italia????: Alzate stime crescita #Pil: +4,2% 2021, +4,4%… - LegaSalvini : MIGRANTI, QUASI 1.500 A LAMPEDUSA: PRESSING SALVINI SU DRAGHI, VERSO CABINA DI REGIA - fattoquotidiano : Il crollo dell’ex ministro: entro l’estate può finire sotto Fratelli d’Italia [di Giacomo Salvini] - marisandralizzi : RT @MirandolaCom: ?? Oggi e domani è Live in Streaming la XVI edizione del #NetcommForum: due giorni di confronto per la community del Digit… - MuseumWeek : RT @Museo_Eboli: #Musei verso la #MuseumWeeK 2021.?? Dal 7 al 13 giugno: 7 #days, 7 #themes, 7 #hashtags. Are you ready? ?? #laculturanonsif… -