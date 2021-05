Inter-Roma 12 maggio ore 20 | 45 | formazioni | quote | pronostici

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche se con lo scudetto già conquistato l’di Conte ha fatto capire a tutti che le ultime giornate non saranno soltanto una formalità, il 5-1 contro la Sampdoria è stato la terza vittoria consecutiva e nella seconda gara casalinga di seguito per i nerazzurri lavivrà una serata niente affatto scontata. I giallorossi InfoBetting: Scommesse Sportive e

Inter : ?? | DOMANDA Sai tutto di Romelu? ?? Il sogno nerazzurro ? Il gol più bello ?? Come si è fortificato questo gruppo ??… - TuttoMercatoWeb : Niente conferenza pre Inter-Roma per Conte. Il club vuol evitare domande sugli stipendi - Inter : ?? | ARBITRO Sarà Chiffi a dirigere #InterRoma ??

Antonio Conte ha superato José Mourinho in una statistica sulla panchina dell'Questa sera l'sfiderà lae a guardare la partita ci sarà uno spettatore particolare: José Mourinho. Lo storico ex allenatore nerazzurro ha firmato per i giallorossi dalla prossima stagione e guardare con ......si proiettano sull'incrocio cone Torino, altre facce di un campionato del vorrei ma non posso talvolta non riesco. Eppure oggi Milano dovrebbe avere il sorriso della soddisfazione: l'ha ...Poche presenzea Roma, ma ha avuto modo di giocare con un giovanissimo Totti ... Lo avrei visto volentieri vicino a Ronaldo". Il passaggio all’Inter fu una scelta vincente. Al primo anno segna quanto ...Antonio Conte ha superato José Mourinho in una statistica sulla panchina dell’Inter Questa sera l’Inter sfiderà la Roma e a guardare la partita ci sarà uno spettatore particolare: José Mourinho. Lo st ...