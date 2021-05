In sostegno di Israele. La solidarietà (anche politica) al Portico d'Ottavia (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tanta gente al Portico d’Ottavia, a Roma, alla manifestazione di solidarietà per la popolazione di Israele organizzata dalla Comunità ebraica di Roma. Presenti i vertici di molti partiti politici italiani. “Da oltre 48 ore”, spiega una nota della Comunità ebraica, “i cittadini residenti di Israele sono stati bersaglio di oltre mille missili provenienti dalla Striscia di Gaza, che hanno provocato la morte di 5 persone”. Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 12 maggio 2021) Tanta gente ald’, a Roma, alla manifestazione diper la popolazione diorganizzata dalla Comunità ebraica di Roma. Presenti i vertici di molti partiti politici italiani. “Da oltre 48 ore”, spiega una nota della Comunità ebraica, “i cittadini residenti disono stati bersaglio di oltre mille missili provenienti dalla Striscia di Gaza, che hanno provocato la morte di 5 persone”.

Advertising

matteosalvinimi : Ora a Roma con la Comunità ebraica, sostegno, vicinanza e solidarietà a #Israele. LIVE > - Antonio_Tajani : Stasera sarò al Portico d’Ottavia per dimostrare il mio sostegno ad #Israele e ribadire il suo diritto ad esistere… - LegaSalvini : PAOLO #FORMENTINI DOPO LE MINACCE RIVOLTE A MATTEO #SALVINI PER LE PAROLE A SOSTEGNO DI ISRAELE: “BASTA CON ODIO E… - robertopozzo : RT @AntonioSocci1: Centinaia di persone sono scese in piazza questa sera dopo la escalation che ha visto la popolazione israeliana sotto il… - marcuspascal1 : RT @PMO_W: Surreale l'intervista di @dureghello al Tg2 che parla di #Israele 'assediato', chiamando a manifestare stasera in suo sostegno a… -