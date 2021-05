In redazione (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dalla scelta degli articoli alla copertina, dalla revisione dei testi alla scelta delle foto, giornaliste e giornalisti di Internazionale raccontano il loro lavoro sul settimanale e sul sito. Leggi Leggi su internazionale (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dalla scelta degli articoli alla copertina, dalla revisione dei testi alla scelta delle foto, giornaliste e giornalisti di Internazionale raccontano il loro lavoro sul settimanale e sul sito. Leggi

Advertising

reportrai3 : Falso dossier contro #Report: Tuccillo scrive in redazione - matteorenzi : Sono a disposizione per intervenire STASERA IN DIRETTA a @reportrai3 e commentare i servizi sapientemente tagliati… - vaticannews_it : #12maggio #GiovanniPaoloII Su @oss_romano la testimonianza di chi era presente in Piazza San Pietro. Il racconto di… - SMheannwdnes0 : LA REDAZIONE DI AMICI SI FA RIPAGARE CON STE COSE CHE MI FANNO SCASSARE #Amici20 - lucio_funk : redazione del foglio si stann dand fuoco uso monaci buddisti -