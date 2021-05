Il venerdì dello scrittore – Incontro con Michele Pansini

Leggi su nuovasocieta

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il calcio, l’amicizia, Giovanni Arpino, una scrittura limpida:14 maggio alle ore 18presenta al pubblico della biblioteca Arduino di Moncalieri il suo romanzo d’esordio, “Con una finta d’animo”, in dialogo con Laura Pompeo. Avvocato, assessore alla Cultura e allo Sport nella giunta di Nichelino e da oggi anche: un desiderio maturato negli anni, un soggetto che lo stessoripeteva spesso di avere tutto in testa ma di non trovare il tempo per sviluppare. Complice il lockdown di marzo 2020 il tempolo ha trovato: il libro esplora, con un linguaggio scorrevole e armonico, due grandi passioni del suo autore, ovvero il calcio e i libri. Due mondi che l’avvocato nichelinese ha provato a coniugare in modo originale, con eleganza e scavando ...