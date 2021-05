Il Giardino dei Giusti sul belvedere della discesa Vasto, Melucci: «Occasione per riflettere sulla storia» (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche Taranto ha un Giardino dei Giusti, un luogo dedicato alla memoria di chi, come recita il Talmud, salvando una vita, salva il mondo intero. La targa commemorativa è stata svelata questa mattina, nell’area verde del belvedere adiacente alla discesa Vasto, alla presenza del sindaco Rinaldo Melucci, dell’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo e del presidente del Comitato per la Qualità della Vita Carmine Carlucci, promotore dell’iniziativa che si è articolata in un percorso di studio e conoscenza che sarà messo a disposizione della collettività. «Questo è un luogo fantastico – il commento del primo cittadino –, nel cuore storico della città che stiamo iniziando a riqualificare. Dedicarlo ai Giusti di ... Leggi su tarantinitime (Di mercoledì 12 maggio 2021) Anche Taranto ha undei, un luogo dedicato alla memoria di chi, come recita il Talmud, salvando una vita, salva il mondo intero. La targa commemorativa è stata svelata questa mattina, nell’area verde deladiacente alla, alla presenza del sindaco Rinaldo, dell’assessore agli Affari Generali Annalisa Adamo e del presidente del Comitato per la QualitàVita Carmine Carlucci, promotore dell’iniziativa che si è articolata in un percorso di studio e conoscenza che sarà messo a disposizionecollettività. «Questo è un luogo fantastico – il commento del primo cittadino –, nel cuore storicocittà che stiamo iniziando a riqualificare. Dedicarlo aidi ...

zazoomblog : Il Giardino dei Giusti sul belvedere della discesa Vasto Melucci: «Occasione per riflettere sulla storia» -… - elenaricci1491 : Anche Taranto ha un Giardino dei Giusti, un luogo dedicato alla memoria di chi, come recita il Talmud, salvando una… - TarantiniTime : Anche Taranto ha un Giardino dei Giusti, un luogo dedicato alla memoria di chi, come recita il Talmud, salvando una… - hihereischiara : Entrare nel giardino dei vicini per recuperare il gatto? - Lellasilvi : RT @Pericle2V: @spighissimo Disse uno dei nani da giardino di pinocchio. Ossessione Conte. -

Ultime Notizie dalla rete : Giardino dei 100 anni fa nasceva Joseph Beuys. La storia Il barone gli fornì 15 ettari di terreno per il suo Giardino del Paradiso . Finora sono stati ... la intingeva nell'olio d'oliva e ci mangiava dei peperoncini ". BEUYS E LA FOTOGRAFIA Una foto del 1985 ...

Itinerario in Trentino, tra le bellezze di Parco Guerrieri Gonzaga Uno dei platani del giardino ha dimensioni monumentali : 46 metri di altezza, 36 metri di diametro della chioma e una circonferenza del tronco che supera i 6 metri! La limonaia è stata per due secoli ...

Taranto: Il Giardino dei Giusti sul belvedere della discesa Vasto Puglia Press Terrario mania, un minigiardino sottovetro che non ha bisogno d'acqua Bianca Corso, libraria a Palermo, ha rivoluzionato la moda del terrarium abbinando alle composizioni verdi citazioni e frasi suggerite dai libri ...

Taranto: Il Giardino dei Giusti sul belvedere della discesa Vasto La targa commemorativa è stata svelata questa mattina, nell’area verde del belvedere adiacente alla discesa Vasto, alla presenza del sindaco ...

Il barone gli fornì 15 ettari di terreno per il suodel Paradiso . Finora sono stati ... la intingeva nell'olio d'oliva e ci mangiavapeperoncini ". BEUYS E LA FOTOGRAFIA Una foto del 1985 ...Unoplatani delha dimensioni monumentali : 46 metri di altezza, 36 metri di diametro della chioma e una circonferenza del tronco che supera i 6 metri! La limonaia è stata per due secoli ...Bianca Corso, libraria a Palermo, ha rivoluzionato la moda del terrarium abbinando alle composizioni verdi citazioni e frasi suggerite dai libri ...La targa commemorativa è stata svelata questa mattina, nell’area verde del belvedere adiacente alla discesa Vasto, alla presenza del sindaco ...