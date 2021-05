Il documentario del 1956 che prevedeva la pandemia è un falso satirico (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video pubblicato su YouTube il 9 maggio 2021 e intitolato «Le previsioni di un documentario del 1956 – compresa l’attuale pandemia!(Probabile fake)». Il video mostra un documentario in bianco e nero intitolato «Avoiding the future plague» (in italiano, “Evitare la peste futura”) e apparentemente datato al 29 febbraio 1956, che descrive alcuni possibili sviluppi del futuro che suonano particolarmente vicini alla realtà di oggi, come condividere i propri pensieri «scrivendoli su di una tastiera ed inviandoli nell’aria» o che «l’obesità sarà dilagante». Al minuto 01:39 il presunto documentario afferma che la «cosa peggiore di tutte sarà l’emergenza per una mortale e potenzialmente devastante malattia», in ... Leggi su facta.news (Di mercoledì 12 maggio 2021) Il 12 maggio 2021 la redazione di Facta ha ricevuto la richiesta di verificare un video pubblicato su YouTube il 9 maggio 2021 e intitolato «Le previsioni di undel– compresa l’attuale!(Probabile fake)». Il video mostra unin bianco e nero intitolato «Avoiding the future plague» (in italiano, “Evitare la peste futura”) e apparentemente datato al 29 febbraio, che descrive alcuni possibili sviluppi del futuro che suonano particolarmente vicini alla realtà di oggi, come condividere i propri pensieri «scrivendoli su di una tastiera ed inviandoli nell’aria» o che «l’obesità sarà dilagante». Al minuto 01:39 il presuntoafferma che la «cosa peggiore di tutte sarà l’emergenza per una mortale e potenzialmente devastante malattia», in ...

