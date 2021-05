Goldie Hawn ha sofferto di depressione | Non potevo neanche uscire di casa

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 12 maggio 2021)ricorda di aver combattuto contro una fortea 20 anni, proprio nel periodo in cui diventò famosa a Hollywood.è stata una delle più celebri icone di Hollywood negli anni '60, una carriera iniziata in giovane età e ancora oggi attiva, ma ricorda di aver attraversato un brutto periodo quando aveva solo 20 anni, quando cadde nel vortice dellatanto da non ripiù adi. Durante un'intervista a Good Morning Britain,ha ricordato il periodo della vita in cui ha lottato contro la, arrivata insieme al successo repentino e inaspettato: "Avevo 21 anni e stavo raggiungendo il successo. So che sembra terribile, ...