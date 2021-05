Galli si mette in “quarantena tv”, l’ultima performance a Cartabianca: «Mi sono stufato» (Di mercoledì 12 maggio 2021) quarantena televisiva per il professor Massimo Galli, che per almeno 15 giorni starà alla larga da tv e giornali. Dal presenzialismo diffuso all’addio “ex abrupto”. Il professore del Sacco di Milano lo ha annunciato sotto gli occhi di Bianca Berlinguer a “Cartabianca”. “Devo lavorare molto, devo studiare, devo tenere lezioni e seminari. Devo curare malati e sono stufo di ripetere le stesse cose: 15 giorni di riposo totale, niente tv e giornali. Una quarantena televisiva? Assolutamente sì. Farò dei tweet se sarà necessario“. Galli, quarantena televisiva Solito alla polemica, un chiusurista sempre in rotta di collisione con chi aspira a rimettere in carreggiata la situazione economica del Paese, Galli si è congedato – sia pure per breve ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 12 maggio 2021)televisiva per il professor Massimo, che per almeno 15 giorni starà alla larga da tv e giornali. Dal presenzialismo diffuso all’addio “ex abrupto”. Il professore del Sacco di Milano lo ha annunciato sotto gli occhi di Bianca Berlinguer a “”. “Devo lavorare molto, devo studiare, devo tenere lezioni e seminari. Devo curare malati estufo di ripetere le stesse cose: 15 giorni di riposo totale, niente tv e giornali. Unatelevisiva? Assolutamente sì. Farò dei tweet se sarà necessario“.televisiva Solito alla polemica, un chiusurista sempre in rotta di collisione con chi aspira a rire in carreggiata la situazione economica del Paese,si è congedato – sia pure per breve ...

