Formazioni ufficiali Cagliari Fiorentina | le scelte degli allenatori

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Ledimatch valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 36ª giornata di Serie A 2020/2021.(4-3-1-2): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan; Nainggolan; Joao Pedro, Pavoletti. Allenatore: Semplici.: in attesa di comunicazione ufficiale. L'articolo proviene da Calcio News 24.

CAGLIARI (4 - 4 - 1 - 1): Cragno; Zappa, Ceppitelli, Godin, Lykogiannis; Nandez, Marin, Duncan, Joao Pedro; Nainggolan; Pavoletti. All. Semplici FIORENTINA (3 - 5 - 2): ...Ledi Sassuolo - Juventus del 12 maggio 2021: incontro valevole per la trentaseiesima giornata di Serie A, calcio d'inizio alle 20.45. REGGIO EMILIA - Tra poco faranno il loro ...Le formazioni ufficiali di Cagliari Fiorentina match valido per la 36ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Cagliari-Fiorentina, ...Formazioni ufficiali Cagliari-Fiorentina: le scelte di Semplici e Iachini per il match valido per la trentaseiesima giornata di Serie A.