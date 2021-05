False dichiarazioni per ottenere il reddito di cittadinanza: denunciata (Di mercoledì 12 maggio 2021) Olevano di Lomellina (Pavia) - Per poter avere accesso al reddito di cittadinanza aveva presentato una dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta Isee attestando un reddito familiare e un ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021) Olevano di Lomellina (Pavia) - Per poter avere accesso aldiaveva presentato una dichiarazione sostitutiva unica per la richiesta Isee attestando unfamiliare e un ...

Ultime Notizie dalla rete : False dichiarazioni Austria, Sebastian Kurz conferma di essere indagato dalla Procura anti - corruzione Il cancelliere austriaco è stato iscritto nel registro degli indagati dall'ufficio del Procuratore per l'Economia e la Corruzione per presunte false dichiarazioni a una commissione parlamentare. Il cancelliere Sebastian Kurz ha dichiarato mercoledì di essere indagato dalla WKStA, la procura per l'economia e la corruzione, per le ...

