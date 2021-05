Droga, estorsioni e rapine: due arresti dei carabinieri di Stradella (Di mercoledì 12 maggio 2021) Stradella (Pavia) - Allo spaccio di stupefacenti si abbinavano anche estorsioni e rapine . Sono due gli arresti effettuati dai carabinieri della Compagnia di Stradella a conclusione di indagini ... Leggi su ilgiorno (Di mercoledì 12 maggio 2021)(Pavia) - Allo spaccio di stupefacenti si abbinavano anche. Sono due glieffettuati daidella Compagnia dia conclusione di indagini ...

Advertising

cocchi2a : RT @dukana2: #Estorsioni, #incendi, traffico di #droga e #riciclaggio: 18 arresti in provincia di #Matera - #Basilicata soffocata dalle #ma… - dukana2 : RT @dukana2: #Estorsioni, #incendi, traffico di #droga e #riciclaggio: 18 arresti in provincia di #Matera - #Basilicata soffocata dalle #ma… - TuttoH24 : A conclusione di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia presso la Procura della Repubblica di P… - dukana2 : #Estorsioni, #incendi, traffico di #droga e #riciclaggio: 18 arresti in provincia di #Matera - #Basilicata soffocat… - PugliaStream : Traffico di droga, estorsioni e autoriciclaggio: 18 arresti tra Matera e Brindisi -