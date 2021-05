**Dl Covid: capigruppo Senato, domani mattina decreto e poi mozioni** (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Voto sul decreto Covid domani entro l'ora di pranzo, sanificazione e poi, nel primo pomeriggio, le mozioni su riaperture e universiadi di Torino con tempi contingentati. Questo, a quanto si apprende, il timing deciso dalla capigruppo al Senato. Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 12 maggio 2021) Roma, 12 mag. (Adnkronos) - Voto sulentro l'ora di pranzo, sanificazione e poi, nel primo pomeriggio, le mozioni su riaperture e universiadi di Torino con tempi contingentati. Questo, a quanto si apprende, il timing deciso dallaal

Ultime Notizie dalla rete : **Dl Covid Vaccini, Figliuolo a Regioni: "Da lunedì prenotazioni anche per i 40enni" ... cittadini che presentano comorbidità, fino a garantirne la massima copertura" In settimana disponibili altri 3 milioni di dosi Sono circa 3 milioni le dosi di vaccino anti Covid in arrivo entro la ...

Pranzo Sardara, nuova lettera anonima. Manca (M5s): 'Contiene video e ... cui hanno partecipato, in spregio alle norme anti - Covid - la Sardegna era in zona arancione - ... La stessa consigliera l'ha comunicato in Aula durante la discussione del dl 107: 'L'ho aperta ...

**Dl Covid: capigruppo Senato, domani mattina decreto e poi mozioni** Il Sannio Quotidiano Fnopi: in Italia carenza infermieri, ne mancano 63.000 Rispetto alla media europea in Italia mancano all’appello più di 63.000 infermieri. Piante organiche ristrette (e in sofferenza) e paghe più basse: “Sono i meno pagati tra quelli degli Stati maggiorme ...

OCSE, in Italia il numero degli infermieri e' inferiore alla media Ue ROMA - Secondo il "Profilo della Sanita' 2019" dell'Italia pubblicato dall'OCSE e dalla Commissione Europea nel 2020, il numero dei medici in Italia, e' superiore alla media dell'UE: 4,0 rispetto al 3 ...

