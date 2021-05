Covid, le notizie. Pressing su riaperture-coprifuoco. Oggi vertice Governo-regioni. LIVE (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Iss lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio di contagio, che Oggi arriverà sul tavolo del vertice tra Governo e regioni. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana del Covid è stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo Leggi su tg24.sky (Di mercoledì 12 maggio 2021) L'Iss lavora a un nuovo modello di valutazione del rischio di contagio, chearriverà sul tavolo deltra. Poi lunedì prevista la cabina di regia con Draghi. La variante indiana delè stata rilevata dall'Oms in 44 paesi del mondo

Advertising

Agenzia_Ansa : Zero decessi per il coronavirus in Inghilterra, Scozia e Irlanda del Nord. Quattro vittime sono state segnalate in… - Agenzia_Ansa : Istituto superiore della Sanità e tecnici delle Regioni al lavoro sul possibile nuovo modello di valutazione del ri… - Agenzia_Ansa : Gli anticorpi neutralizzanti del virus SarsCoV2 persistono nei pazienti fino ad almeno otto mesi dopo la diagnosi d… - patrizia_rota : Vaccino, c'è un effetto che svela se hai avuto il Covid. La scoperta - carminelamoglie : RT @Zziagenio78: Mi sveglio quasi tranquillo poi leggo le notizie dall'Inghilterra: 'Ultimata vaccinazione dei neonati, ora si passa agli s… -