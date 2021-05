Covid | in Campania oltre 1 | 6 mln di prime dosi Immunizzati in 612 mila Ieri quasi 38 mila vaccinati

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Sono 2.234.270 le somministrazioni totali di vaccino anti-19 effettuate in. Il dato è aggiornato alle ore 12 di oggi, mercoledì 12 maggio. Rispetto alla stessa ora di, sono 37.986 le somministrazioni in più. Superata inquota 1,6 milioni di cittadini che hanno ricevuto almeno una dose: complessivamente sono staticon la prima dose 1.621.692 cittadini, di questi 612.578 hanno ricevuto la seconda dose. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

PFIZER ARRIVATO IN- Sono arrivate a Napoli le 215.000 dosi di vaccino Pfizer attese per ... dalle 14, sarà possibile prenotare la vaccinazione antiper le classi di età dal 1964 al ...Infine le regioni con più casi, con lain vetta a quota 1.109, seguita da Sicilia a 894 e ... direttore della clinica San Martino di Genova e membro della task force antidella Liguria, ...