Cosa succede al nostro cervello quando ci fanno l’anestesia? (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’è una credenza popolare o un presupposto tacito che fa sostenere che l’anestesia spenga il cervello”, afferma Earl Miller, Picower Professor of Neuroscience e co-autore senior dello studio su eLife. “Ma non è così”. Le funzioni coscienti, come la percezione e la cognizione, dipendono dalla comunicazione coordinata del cervello, in particolare tra il talamo e le regioni superficiali del cervello, o corteccia, in una varietà di bande di frequenza che vanno da 4 a 100 hertz. Propofol, mostra lo studio, sembra portare il coordinamento tra le regioni talamo e corticale fino a frequenze intorno a 1 hertz. Il laboratorio di Miller, guidato dal postdoc Andre Bastos e dall’ex studente laureato Jacob Donoghue, ha collaborato con quello dell’autore co-senior Emery N. Brown. La collaborazione ha quindi unificato ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 12 maggio 2021) C’è una credenza popolare o un presupposto tacito che fa sostenere chespenga il”, afferma Earl Miller, Picower Professor of Neuroscience e co-autore senior dello studio su eLife. “Ma non è così”. Le funzioni coscienti, come la percezione e la cognizione, dipendono dalla comunicazione coordinata del, in particolare tra il talamo e le regioni superficiali del, o corteccia, in una varietà di bande di frequenza che vanno da 4 a 100 hertz. Propofol, mostra lo studio, sembra portare il coordinamento tra le regioni talamo e corticale fino a frequenze intorno a 1 hertz. Il laboratorio di Miller, guidato dal postdoc Andre Bastos e dall’ex studente laureato Jacob Donoghue, ha collaborato con quello dell’autore co-senior Emery N. Brown. La collaborazione ha quindi unificato ...

Advertising

ShooterHatesYou : Cosa succede in Israele? Chi ha ragione? - Corriere : Vaccino, cosa succede nei prossimi tre mesi: isole Covid free, dosi nelle scuole e per i turisti over 30 - sole24ore : #AstraZeneca: cosa succede dopo lo stop della #Ue: - _moonxhoran_ : @BABVL0N cosa succede amore? se hai bisogno scrivimi anche in dm, non c'è problema - L1GHTSXUP : @FE4RV7ESS ei tesoro, cosa succede? ti va di parlare? -

Ultime Notizie dalla rete : Cosa succede Palermo, l'ex ministro Martelli in Antimafia: 'Borsellino non fu protetto. Su questo non è mai stata aperta un'indagine' ... magistrati, poliziotti " condividevano l'assunto 'quieta non movere', altrimenti succede il peggio"... lui rispose: volevamo dare un segnale di disponibilità all'ala moderata di Cosa nostra ai fini di ...

Caro ministro Bianchi, il 'curriculum dello studente' è classista e incostituzionale Premiare il merito è senz'altro un obiettivo giusto e condivisibile. Uno stimolo ad impegnarsi al massimo. Ma cosa succede se nella voglia di premiare il merito si finisce per sfociare nel classismo premiando un "merito" ereditario e non guadagnato? L'articolo 3 comma 2 della Costituzione costituì un passo in ...

WhatsApp, cosa succede dal 15 maggio Vanity Fair Italia Cosa succede se il Covid esce dalle performance dei fondi La rotazione del mercato sta premiando i titoli ciclici. Un approccio contrarian avrebbe dato i suoi frutti negli ultimi dodici mesi. Il crollo dei mercati di marzo 2020, causato dal Covid-19, è uscit ...

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 novità sullo sviluppo The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, quanto ancora rimarrà in fase sviluppo? Vediamo insieme quali sono le novità relative al gioco.

... magistrati, poliziotti " condividevano l'assunto 'quieta non movere', altrimentiil peggio"... lui rispose: volevamo dare un segnale di disponibilità all'ala moderata dinostra ai fini di ...Premiare il merito è senz'altro un obiettivo giusto e condivisibile. Uno stimolo ad impegnarsi al massimo. Mase nella voglia di premiare il merito si finisce per sfociare nel classismo premiando un "merito" ereditario e non guadagnato? L'articolo 3 comma 2 della Costituzione costituì un passo in ...La rotazione del mercato sta premiando i titoli ciclici. Un approccio contrarian avrebbe dato i suoi frutti negli ultimi dodici mesi. Il crollo dei mercati di marzo 2020, causato dal Covid-19, è uscit ...The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2, quanto ancora rimarrà in fase sviluppo? Vediamo insieme quali sono le novità relative al gioco.