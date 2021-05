Ciro Grillo | parla la madre | ' Quella sera dormivo a pochi passi da loro | non ho sentito nulla'

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Ciro Grillo

La mamma didifende ancora una volta il figlio e gli amici. Parvin Tadjik, moglie di Beppe, ha detto ai magistrati di non aver sentito nulla la notte i n cui sarebbe avvenuto lo stupro. La ...Due differenti verità parallele ma opposte: sarebbe emerso questo dai verbali dell'inchiesta sul caso di: da una parte quella raccontata dai testimoni davanti agli inquirenti e dall'altra quella davanti al tribunale mediatico. E' quanto messo in luce da La Verità che ad esempio evidenzia le ...La mamma di Ciro Grillo difende ancora una volta il figlio e gli amici. Parvin Tadjik, moglie di Beppe Grillo, ha detto ai magistrati di non aver sentito nulla la notte in cui sarebbe ..."Mio figlio il giorno dopo era tranquillo, io non mi sono accorta di nulla", spiega la madre alle autorità che l'hanno interrogata ...