Caso Grillo | alcuni messaggi sulla ragazza nella chat | “All’inizio sembrava che non volesse”

(Di mercoledì 12 maggio 2021) Il Corriere della Sera pubblica alcune presunte frasi scambiate tra Ciroe i suoi tre amici dopo il presunto stupro della studentessa italo-scandinava Ildi Ciroe i suoi amicipresunta violenza sessuale ai danni di una studentessa italo-scandinava in Sardegna, continua a far emergere nuovi retroscena. Il Corriere della Sera, infatti, ha pubblicatoche si sarebbero scambiati il figlio del garante del MC5 e i suoi amici dopo la nottata del presunto stupro. “Che è successo” si legge. “E’ stato forte”, la risposta e poi “Ti dico dopo frà, sono stanchissimo”. Qualcuno ha chiesto come fosse presunta vittima di stupro e un altro risponde: “Mah niente di che”. Ad un certo punto uno dei quattro ...

LegaSalvini : ++ LA VERITÀ: 'CASO GRILLO, UN ALTRO VIDEO ATTI OSCENI DI CIRO & C SULLA RAGAZZA CHE DORMIVA' ++ - IlContiAndrea : Lucida analisi di Maria Teresa Ruta su violenza sessuale e il caso del video di Grillo #DrittoeRovescio - LegaSalvini : LIBERO: «CIRO GRILLO, LA TESTIMONIANZA DELLA SECONDA RAGAZZA CHE LO INGUAIA: 'DICEVA CHE SE LA VOLEVA SCO***E, ERA… - gildo1959 : @biagiomarzo @PieroSansonetti @bobocraxi @tizianamaiolo @mautortorella @fcimini A fare i puri...ma nel loro caso va… - mariamacina : Ciro Grillo, il video, gli amici, l’accusa di stupro di gruppo: il caso, dall’inizio- -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Grillo

Altalex

...il premier nel prendere una posizione netta sulla questione è stata l'ex ministra M5s. Il ... Incontrario, ' entro tre mesi " dovrebbe entrare in vigore "una rinuncia ai diritti di proprietà ...... 'Ildi Prato è esemplare, ma passata l'indignazione non torni una situazione carsica'. Draghi ... Da M5S Giuliachiede una presa di posizione sulla sospensione dei brevetti dei vaccini. ..."E' stato forte... poi ti dico ora sono stanchissimo". Sono i commenti nella chat fra gli amici del figlio di Beppe Grillo, nei giorni seguenti la notte in cui, secondo l' accusa, in quattro avrebbero ...Primo question time per il capo del governo. Per il premier il Patto di stabilità non sta nel futuro dell'Europa. E ricorda tutti i morti sul lavoro ...