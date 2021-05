Benevento | Inzaghi | ' Dobbiamo vincere e giocarci tutto all' ultima'

Advertising

sportli26181512 : Benevento, Inzaghi ci crede ancora: 'Vinciamo le ultime due e ci salviamo' - TV7Benevento : Benevento, Inzaghi non si rassegna: “Vinciamo le ultime due e ci salviamo”. VIDEO... - tuttoatalanta : Benevento, Inzaghi: 'La squadra è ancora viva, difficile battere quest'Atalanta' - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Inzaghi: 'Col Crotone dovremo vincere per forza, la corsa è su noi stessi' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BENEVENTO - Inzaghi: 'Col Crotone dovremo vincere per forza, la corsa è su noi stessi' -

Commenta per primo Il tecnico delFilippoha parlato anche in conferenza stampa al Gewiss Stadium al termine della gara persa per 2 - 0 contro l'Atalanta: 'Difensivamente abbiamo fatto un'ottima partita contro una ...Commenta per primo L'allenatore del, Filippo, ha parlato a Sky Sport al termine della sfida persa per 2 - 0 contro l'Atalanta: 'Dobbiamo pensare già alla gara di domenica contro il Crotone che è da vincere. Non era la ...A pochi metri dal traguardo, ancora davanti a tutti. L’Atalanta supera agevolmente il Benevento, seppur con un punteggio risicato, mantiene saldamente il secondo posto e, ciò che conta, ha a disposizi ...“Dobbiamo pensare alla partita di domenica. Giocheremo contro il Crotone: dobbiamo vincere. Poi ci giocheremo tuto nell’ultima contro il Torino. Oggi era difficile per noi: la squadra però ha avuto il ...