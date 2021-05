Al via la sperimentazione per uno spray nasale anti - virus: i primi test al San Martino di Genova (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al via i primi test a Genova sull'uomo per uno spray nasale anti Covid all'Irccs ospedale San Martino: si partirà con l'arruolamento dei pazienti dal 15 maggio. La sperimentazione verificherà la ... Leggi su globalist (Di mercoledì 12 maggio 2021) Al via isull'uomo per unoCovid all'Irccs ospedale San: si partirà con l'arruolamento dei pazienti dal 15 maggio. Laverificherà la ...

Advertising

portalegio : RT @pcm_giovani_scu: SERVIZIO CIVILE DIGITALE Pubblicato l’Avviso agli Enti iscritti all’Albo del Servizio civile universale per la present… - apg23_org : RT @pcm_giovani_scu: SERVIZIO CIVILE DIGITALE Pubblicato l’Avviso agli Enti iscritti all’Albo del Servizio civile universale per la present… - GwentaMcBain : RT @ultimenotizie: Primi test sull'uomo per uno spray nasale anti Covid all'Irccs ospedale San Martino di #Genova: al via l'arruolamento de… - globalistIT : - alinatede : RT @ultimenotizie: Primi test sull'uomo per uno spray nasale anti Covid all'Irccs ospedale San Martino di #Genova: al via l'arruolamento de… -