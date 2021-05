Ajax, che gesto: sciolto il trofeo del titolo per donare ai tifosi 42 mila piccole stelle (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver vinto il campionato olandese per la 35esima volta, in casa Ajax è tempo di dedicarsi al futuro e ai tifosi. Il club di Amsterdam ha annunciato il rinnovo del portiere Maarten Stekelenburg fino al 30 giugno 2022. Oltre al prolungamento di un anno dell’ex Roma, dai campioni di Olanda arriva un’altra notizia. Il club, infatti, ha deciso di sciogliere il trofeo che viene assegnato dopo il successo dell’Eredivisie, ricavandone 42mila piccole stelle che verranno distribuite ai 42mila tifosi che avevano sottoscritto quest’anno l’abbonamento, ma che, causa pandemia, non hanno potuto seguire la squadra allo stadio. “Un pezzo di Ajax per condividere il campionato e la 35esima stella con i nostri tifosi”, ha spiegato il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 12 maggio 2021) Dopo aver vinto il campionato olandese per la 35esima volta, in casaè tempo di dedicarsi al futuro e ai. Il club di Amsterdam ha annunciato il rinnovo del portiere Maarten Stekelenburg fino al 30 giugno 2022. Oltre al prolungamento di un anno dell’ex Roma, dai campioni di Olanda arriva un’altra notizia. Il club, infatti, ha deciso di sciogliere ilche viene assegnato dopo il successo dell’Eredivisie, ricavandone 42che verranno distribuite ai 42che avevano sottoscritto quest’anno l’abbonamento, ma che, causa pandemia, non hanno potuto seguire la squadra allo stadio. “Un pezzo diper condividere il campionato e la 35esima stella con i nostri”, ha spiegato il ...

