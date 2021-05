"Vergogna a uscire di casa". Laura Cremaschi, prima di Avanti un altro e Bonolis: il suo dramma privato (Di martedì 11 maggio 2021) C'è stato un momento in cui Laura Cremaschi, bionda e bella protagonista di Avanti un altro, non aveva il coraggio di mettere il naso fuori dall'uscio di casa. No, coronavirus e lockdown non c'entrano: c'entra, piuttosto, l'insicurezza giovanile che molti hanno provato, anche le star della tv. Tutto vero: anche le "Bonas e dintorni" hanno i loro scheletri nell'armadio. Intervistata dal settimanale DiPiùTv, la bella Laura, che nel quiz preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis e nella sua versione della domenica sera veste i panni della Regina del web (titolo quantomai azzeccato visto il successo che riscuote su Instagram), ha spiegato di aver avuto un problema fisico che l'ha afflitta per due lunghi anni, prima di sbarcare sul ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) C'è stato un momento in cui, bionda e bella protagonista diun, non aveva il coraggio di mettere il naso fuori dall'uscio di. No, coronavirus e lockdown non c'entrano: c'entra, piuttosto, l'insicurezza giovanile che molti hanno provato, anche le star della tv. Tutto vero: anche le "Bonas e dintorni" hanno i loro scheletri nell'armadio. Intervistata dal settimanale DiPiùTv, la bella, che nel quiz preserale di Canale 5 condotto da Paoloe nella sua versione della domenica sera veste i panni della Regina del web (titolo quantomai azzeccato visto il successo che riscuote su Instagram), ha spiegato di aver avuto un problema fisico che l'ha afflitta per due lunghi anni,di sbarcare sul ...

