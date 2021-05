Uomini e donne: la scelta di Samantha Curcio (Di martedì 11 maggio 2021) I petali rossi cadono sul loro abbraccio e le note della canzone di Sangiovanni diventa la colonna sonora dell’inizio della loro storia d’amore. Samantha Curcio, tronista di Uomini e donne, ha fatto la sua scelta: è Alessio Cennicola il ragazzo che vuole accanto anche lontano dalle telecamere… Samantha Curcio ha scelto Alessio Ceniccola. La tronista di Uomini e donne ha ammesso con se stessa di essere innamorata del ragazzo Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di martedì 11 maggio 2021) I petali rossi cadono sul loro abbraccio e le note della canzone di Sangiovanni diventa la colonna sonora dell’inizio della loro storia d’amore., tronista di, ha fatto la sua: è Alessio Cennicola il ragazzo che vuole accanto anche lontano dalle telecamere…ha scelto Alessio Ceniccola. La tronista diha ammesso con se stessa di essere innamorata del ragazzo Articolo completo: dal blog SoloDonna

