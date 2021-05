“Una notte per Diego”, il 2 giugno al Maradona la partita di beneficenza per i 50 anni della nazionale attori (Di martedì 11 maggio 2021) Il prossimo mercoledì 2 giugno, allo stadio “Maradona” di Napoli, si disputerà l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà “Una notte per Diego”. Una notte per Diego Napoli contro Resto d’Italia, una sfida per celebrare il 50esimo anniversario della nazionale di calcio attori e sostenere Save The Children. È in programma il prossimo mercoledì 2 Leggi su 2anews (Di martedì 11 maggio 2021) Il prossimo mercoledì 2, allo stadio “” di Napoli, si disputerà l’evento di calcio, spettacolo e solidarietà “Unaper”. UnaperNapoli contro Resto d’Italia, una sfida per celebrare il 50esimoversariodi calcioe sostenere Save The Children. È in programma il prossimo mercoledì 2

