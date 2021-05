Un click e si ferma il mondo (Di martedì 11 maggio 2021) È bastato un semplice click per togliere il carburante a una grossa fetta degli Stati Uniti d’America. È quanto successo venerdì scorso, all’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, Alabama. Uno dei più grandi gasdotti degli Stati Uniti è stato messo in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. Per giorni l’area che va dal Texas a New York non è stata rifornita di benzina, diesel e carburante per aerei. Solo ora l’attività sta lentamente riprendendo. Ma quello al gasdotto è solo l’ultima di una costellazione di cyber attacchi, che negli ultimi anni hanno registrato un sensibile aumento. A dicembre 2020 un click era bastato alla principale agenzia di intelligence russa per colpire il governo americano, in particolare il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento del ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 11 maggio 2021) È bastato un sempliceper togliere il carburante a una grossa fetta degli Stati Uniti d’America. È quanto successo venerdì scorso, all’impianto della società di raffinazione del petrolio Colonial Pipeline di Pelham, Alabama. Uno dei più grandi gasdotti degli Stati Uniti è stato messo in ginocchio da un attacco informatico che l’ha costretto a una temporanea chiusura. Per giorni l’area che va dal Texas a New York non è stata rifornita di benzina, diesel e carburante per aerei. Solo ora l’attività sta lentamente riprendendo. Ma quello al gasdotto è solo l’ultima di una costellazione di cyber attacchi, che negli ultimi anni hanno registrato un sensibile aumento. A dicembre 2020 unera bastato alla principale agenzia di intelligence russa per colpire il governo americano, in particolare il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento del ...

