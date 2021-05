Strage a Kazan, Russia: 11 morti in una scuola, uno degli aggressori è stato ucciso (Di martedì 11 maggio 2021) Russia, sparatoria in una scuola a Kazan con 11 morti tra alunni e insegnanti, numerosi feriti in ospedale. Individuati i 2 killer, uno è stato ucciso. Russia, sparatoria in una scuola a Kazan: 11 morti tra bambini e insegnanti, ucciso uno dei killer su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021), sparatoria in unacon 11tra alunni e insegnanti, numerosi feriti in ospedale. Individuati i 2 killer, uno è, sparatoria in una: 11tra bambini e insegnanti,uno dei killer su Notizie.it.

Advertising

Totiii_Ali : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone sono rico… - Damianodanny1 : Russia: strage in una scuola a Kazan, almeno 12 morti Due gli assalitori, uno ucciso, l'altro arrestato - Frankf1842 : RT @Agenzia_Ansa: Sparatoria in una scuola di Kazan, città della Russia centrale. Ci sarebbero nove morti e altre quattro persone sono rico… - UnoTipoMe : RT @Brunomgiordano: A #kazan sta evvendo una strage in pieno stile Usa. Spari su una scuola diverse vittime. - Agenzia_Italia : Due killer fanno strage in una scuola in Russia: 11 i morti -