Sophia Loren ai David: "Non so se questo sarà il mio ultimo film" (Di mercoledì 12 maggio 2021) Sophia Loren ha vinto il David di Donatello come Miglior Attrice protagonista per il film La vita davanti a sé. Presente alla cerimonia insieme al figlio Edoardo Ponti, anche regista della pellicola, ha calcato il palco con evidenti difficoltà motorie, sorretta sia dal figlio che dal conduttore Carlo Conti. Ha ritirato così il suo premio, con voce tremula, incerta ed emozionata; un'immagine sicuramente diversa da quella che abbiamo visto pochi mesi fa proprio nel film che le ha permesso di vincere la statuetta del cinema italiano. E, purtroppo, anche la stessa Sophia Loren è parsa tristemente consapevole del proprio stato di salute. Ringraziando infatti l'Accademia del Cinema Italiano per averle conferito il premio, ha anche dichiarato: "Non so se ...

