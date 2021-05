Salvini teme il sorpasso della Meloni nei sondaggi: ecco perché ha ripreso a martellare su Draghi (Di martedì 11 maggio 2021) “Noi rispondiamo con i fatti, con il lavoro dei nostri sindaci, dei nostri governatori, dei nostri parlamentari. Poi alcune battaglie le vinciamo, alcune le perdiamo… Però, se sei dentro il governo, puoi incidere, puoi decidere, puoi ottenere. Se, invece, stai fuori, come ha scelto di fare la Meloni, puoi solo protestare, puoi proporre, suggerire ma non puoi ottenere…”. Sono parole pronunciate da Matteo Salvini: a sentirle parrebbe un trionfo per il capitano leghista, ma in realtà anche dalle parti di via Bellerio non c’è tutto questo entusiasmo per la situazione attuale. Tanto che è scattato l'”allarme rosso”: se si andasse oggi alle elezioni politiche, la Lega prenderebbe solamente il 20,9% con consensi terribilmente in calo anche rispetto solamente alle ultime settimane, mentre Fratelli d’Italia arriverebbe al 18,7 e il Pd di Enrico Letta si ... Leggi su tpi (Di martedì 11 maggio 2021) “Noi rispondiamo con i fatti, con il lavoro dei nostri sindaci, dei nostri governatori, dei nostri parlamentari. Poi alcune battaglie le vinciamo, alcune le perdiamo… Però, se sei dentro il governo, puoi incidere, puoi decidere, puoi ottenere. Se, invece, stai fuori, come ha scelto di fare la, puoi solo protestare, puoi proporre, suggerire ma non puoi ottenere…”. Sono parole pronunciate da Matteo: a sentirle parrebbe un trionfo per il capitano leghista, ma in realtà anche dalle parti di via Bellerio non c’è tutto questo entusiasmo per la situazione attuale. Tanto che è scattato l'”allarme rosso”: se si andasse oggi alle elezioni politiche, la Lega prenderebbe solamente il 20,9% con consensi terribilmente in calo anche rispetto solamente alle ultime settimane, mentre Fratelli d’Italia arriverebbe al 18,7 e il Pd di Enrico Letta si ...

