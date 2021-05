Palermo, occasione per recuperare gli infortunati: ecco chi può tornare a disposizione. Rauti… (Di martedì 11 maggio 2021) "Palermo, occasione per recuperare tutti".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella giornata di ieri, l'ufficialità: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi, il Consiglio direttivo ha deciso di rinviare il secondo turno, che si giocherà il prossimo 19 maggio."Per il Palermo, sotto certi aspetti, è uno stop provvidenziale", si legge. Contro il Teramo, Filippi ha dovuto fare a meno di sei elementi: Fallani, Almici, Crivello, Odjer, Palazzi e Somma. Tolto Almici, alle prese con una lesione di secondo grado alla coscia, tutti gli altri potrebbero tornare a disposizione per la delicata trasferta di Castellammare.Intanto, nella giornata di ieri, i rosanero sono tornati in campo per una seduta ... Leggi su mediagol (Di martedì 11 maggio 2021) "pertutti".Titola così l'edizione odierna del "Giornale di Sicilia". Nella giornata di ieri, l'ufficialità: dopo il caos in Lega Pro per il rinvio di Triestina–Virtus Verona a causa di un focolaio Covid tra i veronesi, il Consiglio direttivo ha deciso di rinviare il secondo turno, che si giocherà il prossimo 19 maggio."Per il, sotto certi aspetti, è uno stop provvidenziale", si legge. Contro il Teramo, Filippi ha dovuto fare a meno di sei elementi: Fallani, Almici, Crivello, Odjer, Palazzi e Somma. Tolto Almici, alle prese con una lesione di secondo grado alla coscia, tutti gli altri potrebberoper la delicata trasferta di Castellammare.Intanto, nella giornata di ieri, i rosanero sono tornati in campo per una seduta ...

