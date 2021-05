MR WRONG anticipazioni | OZGUR e EZGI passano la notte insieme

Leggi su tvsoap

(Di martedì 11 maggio 2021)?nal (Özge Gürel), la protagonista di Mr.– Lezioni d’Amore, si farà fin da subito notare per il suo modo di essere totalmente maldestro. Piantata in asso dal fidanzato Soner Seçkin (Taygun Sungar), la donna incrocerà la sua strada con quella dello sciupafemmine Özgür Atasoy (Can Yaman), un affascinante ristoratore assolutamente non intenzionato ad innamorarsi. Tra di loro saranno subito scintille!!! Leggi anche: NON TI PAGO con Sergio Castellitto, riprese in corso per Rai 1 Mr, news:piantata in asso da Soner Se avete letto i nostri post precedenti sulledi questa nuova fiction turca, sapete già chescoprirà all’improvviso che Soner ha un’amante. Seppur disperata all’idea di aver buttato tre anni della sua vita appresso a chi non la ...