Moscato di Scanzo e Strachitunt alleati in nome del territorio (Di martedì 11 maggio 2021) Moscato di Scanzo Docg e Strachitunt Dop, due tra i consorzi più piccoli in Italia, si alleano alla ricerca dell’abbinamento perfetto, per fare squadra nella promozione del territorio. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 11 maggio 2021)diDocg eDop, due tra i consorzi più piccoli in Italia, si alleano alla ricerca dell’abbinamento perfetto, per fare squadra nella promozione del

Advertising

rptmtt : RT @ivn77: Oggi un bel giretto in #mtb tra i vigneti del Moscato di Scanzo. #SantaCruz #chebutep Plis d'Argon - laldo19 : RT @ivn77: Oggi un bel giretto in #mtb tra i vigneti del Moscato di Scanzo. #SantaCruz #chebutep Plis d'Argon - ivn77 : Oggi un bel giretto in #mtb tra i vigneti del Moscato di Scanzo. #SantaCruz #chebutep Plis d'Argon - AmoBergamo : #Bergamo L’abbinamento perfetto tra Moscato di Scanzo e Strachítunt? Lo scoprirà una tesi di laurea - emme_sette : @stellainblack @Mary_mbarza @albydea Ti dirò, ne ho presa una per assaggiarla e mi è piaciuta. Preferisco la birra… -