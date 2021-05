Moratti: «Conte? Non scontato fare bene all’Inter. Su Mou alla Roma…» (Di martedì 11 maggio 2021) Massimo Moratti ha parlato in una lunga intervista a Rete Oro: queste le parole dell’ex presidente nerazzurro sul momento dell’Inter Massimo Moratti ha parlato in una lunga intervista a Rete Oro. Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro. SUNING – «Suning è un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è una famiglia perbene: il papà è un uomo positivo, il figlio ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia». Conte – «Ha fatto bene dov’è andato e ha fatto bene anche nell’Inter, e non era scontato. Lo ammiro per quello che ha fatto. Somiglianze con Mourinho? Hanno due caratteri ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 maggio 2021) Massimoha parlato in una lunga intervista a Rete Oro: queste le parole dell’ex presidente nerazzurro sul momento dell’Inter Massimoha parlato in una lunga intervista a Rete Oro. Queste le parole dell’ex presidente nerazzurro. SUNING – «Suning è un gruppo fortissimo, con grandissime possibilità. Non so cosa sia successo in Cina in questo momento, ma spero che la cosa sia superabile. La famiglia Zhang è una famiglia per: il papà è un uomo positivo, il figlio ha educazione americana, attenzione e sensibilità. Sente forte questa responsabilità avendo seguito la squadra in Italia».– «Ha fattodov’è andato e ha fattoanche nell’Inter, e non era. Lo ammiro per quello che ha fatto. Somiglianze con Mourinho? Hanno due caratteri ...

Advertising

lucamigliosi : @PresMoratti Fanno più notizia perché ,nonostante le parole di Conte lo scorso anno,ancora la società dal punto di… - rsena77 : RT @fcin1908it: Moratti: “Suning gruppo fortissimo, spero momento sia superabile. Ammiro Conte” - Dome689 : RT @FcInterNewsit: Moratti: 'Suning gruppo fortissimo, spero questo momento sia superabile. Conte? Non scontato far bene all'Inter' https:/… - fcin1908it : Moratti: “Suning gruppo fortissimo, spero momento sia superabile. Ammiro Conte” - FcInterNewsit : Moratti: 'Suning gruppo fortissimo, spero questo momento sia superabile. Conte? Non scontato far bene all'Inter' -