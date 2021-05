Mirko Farci, il ricordo commovente della sua professoressa (Di martedì 11 maggio 2021) "Un alunno meraviglioso, sorridente e bello. Difendere gli altri era il tuo motto": così la prof ricorda Mirko Farci, il 19enne ucciso dall'ex della madre. Mirko Farci ucciso dall’ex della madre, la prof: “Era un alunno buono e gentile, amato da tutti” su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) "Un alunno meraviglioso, sorridente e bello. Difendere gli altri era il tuo motto": così la prof ricorda, il 19enne ucciso dall'exmadre.ucciso dall’exmadre, la prof: “Era un alunno buono e gentile, amato da tutti” su Notizie.it.

Advertising

hockeybotabc : RT @GiorgiaMeloni: Mirko Farci, 19 anni, è stato ucciso per aver difeso la madre dal suo ex che la stava aggredendo con un coltello. Il cor… - ENRICO27218318 : RT @LaFrauMi1: Mirko Farci, il ragazzo ucciso per aver difeso la mamma: 'Sei stato un alunno meraviglioso, sono tutte parole vere' https://… - guu399 : RT @GiorgiaMeloni: Mirko Farci, 19 anni, è stato ucciso per aver difeso la madre dal suo ex che la stava aggredendo con un coltello. Il cor… - JobertvK : RT @GiorgiaMeloni: Mirko Farci, 19 anni, è stato ucciso per aver difeso la madre dal suo ex che la stava aggredendo con un coltello. Il cor… - LaFrauMi1 : Mirko Farci, il ragazzo ucciso per aver difeso la mamma: 'Sei stato un alunno meraviglioso, sono tutte parole vere'… -