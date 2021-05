Lotta alle zanzare, arriva in Italia l’App MosquitoAlert (Di martedì 11 maggio 2021) – . Già utilizzata in Spagna, l’App ha consentito di raccogliere migliaia di fotografie validate in tempo reale da esperti entomologi e utilizzate per tracciare l’invasione da parte di eventuali nuove specie, per identificare le regioni ed aree più infestate e dirigere gli interventi di controllo. Quest’anno MosquitoAlert è disponibile anche in Italia e contemporaneamente in altri 20 paesi grazie al progetto europeo AIM-COST coordinato da Alessandra della Torre dell’Università La Sapienza di Roma. Un’app utile per conoscere i tipi di zanzare che arriveranno puntuali e numerose, con la bella stagione. Servirà soprattutto, dicono gli esperti, a combattere le infestazioni: basta una semplice fotografia dell’insetto da inviare tramite l’Applicazione alla Task Force che lavora a questo progetto insieme ai ... Leggi su romadailynews (Di martedì 11 maggio 2021) – . Già utilizzata in Spagna,ha consentito di raccogliere migliaia di fotografie validate in tempo reale da esperti entomologi e utilizzate per tracciare l’invasione da parte di eventuali nuove specie, per identificare le regioni ed aree più infestate e dirigere gli interventi di controllo. Quest’annoè disponibile anche ine contemporaneamente in altri 20 paesi grazie al progetto europeo AIM-COST coordinato da Alessandra della Torre dell’Università La Sapienza di Roma. Un’app utile per conoscere i tipi diche arriveranno puntuali e numerose, con la bella stagione. Servirà soprattutto, dicono gli esperti, a combattere le infestazioni: basta una semplice fotografia dell’insetto da inviare tramitelicazione alla Task Force che lavora a questo progetto insieme ai ...

Advertising

istsupsan : ?? Lotta alle #zanzare: approda in Italia l'app MosquitoAlert ??Un’istantanea dell’insetto consentirà a cittadini ed… - SusannaCeccardi : In Senegal mamme coraggiose come Madame Diouf hanno cominciato la lotta contro l'emigrazione dei propri figli. Il c… - descrittore : RT @SapienzaRoma: ???? #scattalazanzara, contro le #zanzare approda in Italia 'MosquitoAlert': l’app che permette ai tutti di contribuire con… - elisa_nello : RT @istsupsan: ?? Lotta alle #zanzare: approda in Italia l'app MosquitoAlert ??Un’istantanea dell’insetto consentirà a cittadini ed esperti -… - MiSonrisaEsLali : RT @istsupsan: ?? Lotta alle #zanzare: approda in Italia l'app MosquitoAlert ??Un’istantanea dell’insetto consentirà a cittadini ed esperti -… -