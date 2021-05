“La prova del Cuoco”, Riccardo Facchini ora è Chloe: «Orgogliosa donna transgender» (Di martedì 11 maggio 2021) È passato qualche anno da «La prova del Cuoco» condotta da Antonella Clerici. E ai fornelli del programma in onda su Rai1 si sono avvicendati tanti chef. I telespettatori più fedeli alla trasmissione in onda su Raiuno (che ha visto al timone per un periodo la Isoardi) sicuramente ricorderanno Riccardo Facchini. Bravo e preparato, il Cuoco ha deciso di fare coming out. La novità direttamente sul suo profilo Instagram, dove ha cambiato nome in Chloe. Oggi Facchini è un’Orgogliosa donna transgener, appartenente alla comunità Lgbtq+. leggi anche l’articolo —> «Isola dei famosi», Ilary Blasi e lo spoiler in diretta: la reazione dei naufraghi “La prova del Cuoco”, ricordate lo chef dalla Clerici? «Ora ... Leggi su urbanpost (Di martedì 11 maggio 2021) È passato qualche anno da «Ladel» condotta da Antonella Clerici. E ai fornelli del programma in onda su Rai1 si sono avvicendati tanti chef. I telespettatori più fedeli alla trasmissione in onda su Raiuno (che ha visto al timone per un periodo la Isoardi) sicuramente ricorderanno. Bravo e preparato, ilha deciso di fare coming out. La novità direttamente sul suo profilo Instagram, dove ha cambiato nome in. Oggiè un’transgener, appartenente alla comunità Lgbtq+. leggi anche l’articolo —> «Isola dei famosi», Ilary Blasi e lo spoiler in diretta: la reazione dei naufraghi “Ladel”, ricordate lo chef dalla Clerici? «Ora ...

