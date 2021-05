La mostra al Colosseo “Pompei 79 d C Una storia romana” prorogata fino al 27 giugno

(Di martedì 11 maggio 2021) La79 d.C. Una” esibisce un’interessante esposizione di reperti antichi, inaugurata dal 9 febbraio, ultima curata dal defunto Mario Torelli, in esposizione al secondo ordine (secondo piano) delè stataal 27. Infatti, con le restrizioni per via dell’emergenza Covid-19, erano stati non molti i visitatori della. Ora con la bella stagione, i vaccini e l’afflusso di turisti, si spera, che molti potranno visitarla come merita. Con questasi è voluto ricostruire, con materiali di alto contenuto storico e di grande impatto visivo, il rapporto tra l’Urbe e la città di provincia, conosciuta per le sue statue raffinate e la sua eleganza sia nel passato, ...

