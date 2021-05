Intesa sui ristori, subito fatturato poi saldo a fine anno (Di martedì 11 maggio 2021) C'è Intesa di massima, secondo quanto si apprende mentre è in corso il vertice a Palazzo Chigi, sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis. Si sarebbe optato per un mix ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 maggio 2021) C'èdi massima, secondo quanto si apprende mentre è in corso il vertice a Palazzo Chigi, sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis. Si sarebbe optato per un mix ...

Intesa sui ristori, subito fatturato poi saldo a fine anno C'è intesa di massima, secondo quanto si apprende mentre è in corso il vertice a Palazzo Chigi, sui nuovi contributi a fondo perduto da inserire nel decreto Sostegni bis. Si sarebbe optato per un mix tra ...

