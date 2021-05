Ilary Blasi e lo spoiler in diretta all’Isola | naufraghi fanno finta di niente?

(Di martedì 11 maggio 2021) Esattamente come accaduto qualche anno fa a Mara Venier, questa volta è successomente aincappare nella stessa gaffe. La conduttrice, nel corso della puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, infatti, si è lasciata sfuggire unodi fronte al quale inon hanno fatto una piega, probabilmente fingendo di non aver... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Advertising

MediasetPlay : Rivelazioni scottanti e ospiti speciali: rivedi su Mediaset Play Infinity la nuova puntata de #IlPuntoZ con il nost… - fanpage : #isola Si avvera la profezia di Fariba. - melo795 : @Parpiglia Il successo del programma sta tutto nella semplicità e spontaneità di Ilary Blasi, gli interventi giusti… - StampaFin : 10 maggio Scarano prevale ma Blasi risorge. Report (12%) doppia Porro e Santoro Secondo confronto tra Ilary Blasi… - GF_diretta : #IsoladeiFamosi #isola Simona Ventura senza freni su Ilary Blasi '...per chi fa un programma, vale la pena di non… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

- - > Ricordiamo infatti che nella diretta di ieri sera 10 maggio,ha annunciato al gruppo che avrebbero dovuto dire addio per sempre ad ' Arrivisti ' e ' Primitivi ' e correre in ...Il reality condotto daha fatto il record stagionale. In calo Chiamami Ancora Amore su Rai1. Ottimo risultato per Report su ...Isola dei Famosi, quattro nuovi nomi in nomination. Ora spetta al pubblico decidere chi salvare. I fan hanno le idee chiare: chi deve uscire?Ieri sera nella puntata del reality di Ilary Blasi, l'opinionista emiliana ha sfoggiato un abito troppo costoso: scopriamo il prezzo.