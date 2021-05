Il docente è sempre un pubblico ufficiale. Lettera (Di martedì 11 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - È un tema scottante. La cronaca ci propina fatti di violenza dentro e fuori le aule da parte di alunni e genitori che hanno appreso il malcostume, o meglio il vezzo, di offendere, insultare, sbeffeggiare il docente che in classe svolge la sua funzione di educatore e di facilitatore delle conoscenze, per motivi a volte futili (o per una brutta insufficienza o per una nota disciplinare inflitta all’alunno oppure per parole volgari che sono “volate” durante una discussione). L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 11 maggio 2021) Inviata da Mario Bocola - È un tema scottante. La cronaca ci propina fatti di violenza dentro e fuori le aule da parte di alunni e genitori che hanno appreso il malcostume, o meglio il vezzo, di offendere, insultare, sbeffeggiare ilche in classe svolge la sua funzione di educatore e di facilitatore delle conoscenze, per motivi a volte futili (o per una brutta insufficienza o per una nota disciplinare inflitta all’alunno oppure per parole volgari che sono “volate” durante una discussione). L'articolo .

Advertising

paoloigna1 : RT @Prof_PellicoriF: Ieri, il mio caro amico e collega, Prof. Mario Alberti, docente universitario, ha perso la sua battaglia personale con… - marilovesgr33n : @Marco_dreams So bene chi è Gervasoni e ricordo molte uscite poco felici (tipo quella su E.S.) Non pensavo - da doc… - lilla_lp_so : posso dire che maggio, da studente o docente, è sempre un caos totale? non pensavo di arrivare a dirlo, ma credetem… - killerduchessa : @mako_inpigiama Marco guarda ti capisco...per queste cose burocratiche non ti viene incontro nessuno, ti devi sempr… - g_de_dionigi : @mon_crudelia @attilascuola a giudicare da come un qsiasi #dipendentepubblico, impiegato o docente, usa gli 'ordina… -