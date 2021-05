Governo: Letta, 'è europeista, chi si deve chiedere 'che ci faccio qui?' è Salvini' (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 11 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

reportrai3 : ESCLUSIVA REPORT: LA CADUTA DEL GOVERNO LETTA REGISTRATA SU UN NASTRO DA @berlusconi '@matteorenzi entro il 20 febb… - reportrai3 : #Report in onda su @RaiTre e @RaiPlay - reportrai3 : Un’esclusiva di #Report. La caduta del governo Letta registrata su un nastro da Berlusconi #AnteprimaReport da riv… - Paola66091437 : RT @Michele_Anzaldi: Il 6 febbraio 2014, giorno in cui secondo la registrazione trasmessa da Report Berlusconi avrebbe saputo in anteprima… - gemmaantonello : RT @Michele_Anzaldi: Il 6 febbraio 2014, giorno in cui secondo la registrazione trasmessa da Report Berlusconi avrebbe saputo in anteprima… -