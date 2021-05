Giro a ruota libera – Gli Appennini infidi dividono la corsa in due: c’è già sparpaglio in classifica (Di martedì 11 maggio 2021) Prima resa dei conti. Nessuna pietà per gli Ulzana in bicicletta. Oggi, la quarta tappa del Recovery Giro scodella un perfido menu, da Piacenza a Sestola, la montagna di Tomba: freddo, salita, fatica infinita. Innaffiata da pioggia a catinelle. Appennini infidi, paciosi a vedersi, terribili a percorrere. Dislivelli sensibili, non ancora killer, però pur sempre 1800 metri racchiusi nella seconda metà della tappa. Due Gran Premi della Montagna, velenosetti assai. Il Montemolino, lunga e disseminata di rampe maligne (una al 20 per cento). L’altra, da Fanano al Colle Passerino, più breve, ma tossica: 4,3 chilometri al 9,9 per cento, con punte al 16 per cento. Test idoneo per verificare lo stato delle cose: tappa trabocchetto. Fine della pacchia per i carneadi come il simpatico olandese Taco van der Hoorn, incredulo vincitore di ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) Prima resa dei conti. Nessuna pietà per gli Ulzana in bicicletta. Oggi, la quarta tappa del Recoveryscodella un perfido menu, da Piacenza a Sestola, la montagna di Tomba: freddo, salita, fatica infinita. Innaffiata da pioggia a catinelle., paciosi a vedersi, terribili a percorrere. Dislivelli sensibili, non ancora killer, però pur sempre 1800 metri racchiusi nella seconda metà della tappa. Due Gran Premi della Montagna, velenosetti assai. Il Montemolino, lunga e disseminata di rampe maligne (una al 20 per cento). L’altra, da Fanano al Colle Passerino, più breve, ma tossica: 4,3 chilometri al 9,9 per cento, con punte al 16 per cento. Test idoneo per verificare lo stato delle cose: tappa trabocchetto. Fine della pacchia per i carneadi come il simpatico olandese Taco van der Hoorn, incredulo vincitore di ...

