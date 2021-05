Gasperini vuole i tre punti contro il Benevento: “Abbiamo i mezzi per vincere” (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBergamo – Ultimo turno infrasettimanale per quanto riguarda il campionato di serie A. Dopo l’amara e polemica sconfitta con il Cagliari, il Benevento di Filippo Inzaghi sarà domani sera di scena in casa dell’Atalanta. Una sfida sulla carta proibitiva per la Strega, come traspare anche dalle parole e dalla fiducia di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con i giallorossi. Parma – Sono soddisfatto del risultato, la squadra è condizione e sente forte le motivazioni di queste partite. Siamo alla volata finale e ci sono tutti presenti, manca solo Toloi che dovrebbe aggregarsi giovedì. Milan – Non mi aspettavo una vittoria così netta con la Juventus ma era tra i risultati possibili. Si sono affrontate due squadre forti, in questo periodo una volta sbloccato il risultato le gare ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBergamo – Ultimo turno infrasettimanale per quanto riguarda il campionato di serie A. Dopo l’amara e polemica sconfitta con il Cagliari, ildi Filippo Inzaghi sarà domani sera di scena in casa dell’Atalanta. Una sfida sulla carta proibitiva per la Strega, come traspare anche dalle parole e dalla fiducia di Gian Piero. Il tecnico nerazzurro ha presentato in conferenza stampa il match con i giallorossi. Parma – Sono soddisfatto del risultato, la squadra è condizione e sente forte le motivazioni di queste partite. Siamo alla volata finale e ci sono tutti presenti, manca solo Toloi che dovrebbe aggregarsi giovedì. Milan – Non mi aspettavo una vittoria così netta con la Juventus ma era tra i risultati possibili. Si sono affrontate due squadre forti, in questo periodo una volta sbloccato il risultato le gare ...

