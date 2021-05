Advertising

AnsaToscana : Fiorentina, Iachini: 'Ci tengo a chiudere alla grande'. Tecnico: 'Poi farò il mio percorso. Ma qui ci rimetto salut… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Fiorentina, Iachini: 'Ci tengo a chiudere alla grande': (ANSA) - ROMA, 11 MAG - 'Ormai è quasi fat… - AMinghetti : RT @TuttoMercatoWeb: Fiorentina, Iachini saluta: 'Alla fine della stagione farò il mio percorso. Qui ci rimetto la salute' - Bibolottistuta1 : RT @giopU2viola: Negli ultimi 7 mesi sono stato costretto a tifare per altre squadre per paura di finire in B e c'è gente che vorrebbe Iac… - avespartacus : RT @sportmediaset: #Iachini lascia la Fiorentina: 'Qui ci rimetto la salute'. Al suo posto pronto #Gattuso. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Fiorentina Iachini

Alla vigilia della trasferta contro il Cagliari che, in concomitanza anche con alcuni risultati favorevoli, potrebbe sancire la definitiva salvezza della, c'è spazio peranche per ...Rino Gattuso resta il primo nome sulla lista di Commisso per il ruolo di allenatore delladella prossima stagione. Oggiha di fatto ufficializzato che il prossimo anno non verrà confermato e gli indizi portano tutti all'attuale tecnico del Napoli. Secondo il direttore di ...Rino Gattuso resta il primo nome nella lista di Rocco Commisso per il ruolo di allenatore della Fiorentina della prossima stagione. Oggi Iachini ha di fatto ufficializzato che ...Iachini saluta Firenze, lo fa assecondando il volere di piazza e società, ma lasciando la sua testimonianza come monito per il futuro ...