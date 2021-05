Finale Amici, Sangiovanni e Giulia i favoriti. Aka7even la sorpresa (Di martedì 11 maggio 2021) La Finale di Amici 2021, 20esima edizione del programma di Maria de Filippi, andrà in onda sabato 15 maggio. Cinque i finalisti che si contenderanno la vittoria: i cantanti Sangiovanni, Aka7even e Deddy e i ballerini Giulia e Alessandro. Il favorito della vigilia è Sangiovanni: leader delle classifiche con la sua “Lady”, su Planetwin365 è offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet il successo sale a 1,70. Secondo posto sul podio per Giulia, che si gioca a 2,25 su Snai (la quota sale a 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet). Per i trader, la sorpresa è il cantante Aka7even che ha conquistato il Disco d’oro con “Mi manchi”: la vittoria si gioca a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet vale 6 volte la posta e per Snai si sale ... Leggi su nuovasocieta (Di martedì 11 maggio 2021) Ladi2021, 20esima edizione del programma di Maria de Filippi, andrà in onda sabato 15 maggio. Cinque i finalisti che si contenderanno la vittoria: i cantantie Deddy e i ballerinie Alessandro. Il favorito della vigilia è: leader delle classifiche con la sua “Lady”, su Planetwin365 è offerto a 1,63, mentre per Snai e Stanleybet il successo sale a 1,70. Secondo posto sul podio per, che si gioca a 2,25 su Snai (la quota sale a 2,30 su PlanetWin365 e a 2,40 su Stanleybet). Per i trader, laè il cantanteche ha conquistato il Disco d’oro con “Mi manchi”: la vittoria si gioca a 5,50 su PlanetWin365, per Stanleybet vale 6 volte la posta e per Snai si sale ...

