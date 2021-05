Epic Games vs Apple è anche un'aspra critica alla 'skin della Banana nuda' in Fortnite (Di martedì 11 maggio 2021) Epic e Apple sono tornate in tribunale oggi per la seconda settimana del processo. Come al solito, gli avvocati stanno discutendo su distinzioni tecniche che non sarebbero fuori luogo in una chat Discord a tarda notte: le domande di oggi includevano se Fornite è per i bambini e se la modalità creativa di Fortnite è un gioco o qualcos'altro. Tuttavia, è emersa una domanda inaspettata, ovvero se sia appropriato o meno mostrare il petto nudo di Peely, il personaggio a forma di Banana di Fortnite, in un tribunale federale. Il reporter senior di The Verge Adi Robertson ha ascoltato il feed audio dal vivo dall'aula e ha pubblicato una breve trascrizione su Twitter. Secondo Robertson, oggi si è verificato il seguente scambio abbastanza surreale tra l'avvocato di Apple e il direttore marketing ... Leggi su eurogamer (Di martedì 11 maggio 2021)sono tornate in tribunale oggi per la seconda settimana del processo. Come al solito, gli avvocati stanno discutendo su distinzioni tecniche che non sarebbero fuori luogo in una chat Discord a tarda notte: le domande di oggi includevano se Fornite è per i bambini e se la modalità creativa diè un gioco o qualcos'altro. Tuttavia, è emersa una domanda inaspettata, ovvero se sia appropriato o meno mostrare il petto nudo di Peely, il personaggio a forma didi, in un tribunale federale. Il reporter senior di The Verge Adi Robertson ha ascoltato il feed audio dal vivo dall'aula e ha pubblicato una breve trascrizione su Twitter. Secondo Robertson, oggi si è verificato il seguente scambio abbastanza surreale tra l'avvocato die il direttore marketing ...

zazoomblog : Epic Games vs Apple la discussione ora si sposta verso la skin della Banana nuda in Fortnite - #Games #Apple… - misteruplay2016 : Epic Games vs Apple, la discussione ora si sposta verso la ‘skin della Banana nuda’ in Fortnite - Eurogamer_it : La discussione tra #EpicGames e #Apple finisce per focalizzarsi sulla skin della Banana in #Fortnite. - El_Distrito42 : RT @El_Distrito42: ??Esta semana...?? ??¡Crossover con @estamosalmando ! ?????? ?????????????? ?????????? ???????? ?????????? ?? ?????????? • iVoox: - elpoliticonews : Apple Vs Epic Games: ¿Fin del monopolio de Apple Store? -