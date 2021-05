DIRETTA Giro d’Italia, tappa di oggi LIVE: due fuggitivi con 20” di vantaggio sul gruppo. Temporale sulla corsa (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.55 gruppo allungatissimo con tanti scatti in testa. 12.52 La situazione di classifica dei fuggitivi: Campenaerts a 35” da Ganna e Hermans a 53”. 12.49 Il gruppo si riporta a pochi secondi dai fuggitivi. 12.45 Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) proseguono nella loro azione, ma dietro continuano gli attacchi, in particolare degli uomini di Bardiani-CSF-Faizanè e EOLO-Kometa 12.41 Siamo al km 15 con in testa la Alpecin che tiene chiusa la corsa. La coppia belga al comando conserva 20” di vantaggio. 12.38 Pioggia e vento frontale sulla corsa, condizioni estreme per i corridori. 12.34 Umberto Marengo della Bardiani ... Leggi su oasport (Di martedì 11 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.55allungatissimo con tanti scatti in testa. 12.52 La situazione di classifica dei: Campenaerts a 35” da Ganna e Hermans a 53”. 12.49 Ilsi riporta a pochi secondi dai. 12.45 Quinten Hermans (Intermarché-Wanty-Gobert) e Victor Campenaerts (Qhubeka-Assos) proseguono nella loro azione, ma dietro continuano gli attacchi, in particolare degli uomini di Bardiani-CSF-Faizanè e EOLO-Kometa 12.41 Siamo al km 15 con in testa la Alpecin che tiene chiusa la. La coppia belga al comando conserva 20” di. 12.38 Pia e vento frontale, condizioni estreme per i corridori. 12.34 Umberto Marengo della Bardiani ...

Advertising

tuttobiciweb_it : Una tappa da non perdersi la quarta del #Giro da Piacenza a Sestola, seguitela live con noi - SpazioCiclismo : Pioggia battente, ma i corridori non si fanno spaventare ed è subito bagarre nella Piacenza-Sestola #Giro - scerbopierre : La #rai non riesce a mandare delle immagini in diretta dal giro d’italia perché “c’è brutto tempo”….. nel 2021. - TnSviluppo : Domani 12 maggio alle 10.00 da Trento passerà il Giro d’Italia della CSR! Si parlerà di #circolarità dei processi p… - gcnItalia : Il velocista del @TeamCOFIDIS @eliaviviani sulla terza tappa del #giroditalia2021 di ieri che lo ha visto chiudere… -