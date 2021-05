Denise Pipitone, controlli su una 21enne di Scalea: segnalata una somiglianza (Di martedì 11 maggio 2021) I carabinieri di Scalea stanno eseguendo dei controlli su una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nella cittadina tirrenica: è stata segnalata da un cittadino per la sua somiglianza con Denise Pipitone, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Chi ha segnalato la somiglianza, riportano le agenzie di stampa, ha riferito anche diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza della sua testimonianza: per questo i carabinieri stanno procedendo ai controlli. La ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Di tutto è stata informata la Procura di Marsala che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sul caso e dovrà ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 11 maggio 2021) I carabinieri distanno eseguendo deisu una ragazza di 21 anni, di origini romene, che vive nella cittadina tirrenica: è statada un cittadino per la suacon, la bambina scomparsa nel settembre del 2004 da Mazara del Vallo. Chi ha segnalato la, riportano le agenzie di stampa, ha riferito anche diverse circostanze che potrebbero fare ipotizzare la verosimiglianza della sua testimonianza: per questo i carabinieri stanno procedendo ai. La ragazza non si è sottratta alle verifiche e ha fornito i nomi dei genitori e altre informazioni utili a ricostruire il suo passato. Di tutto è stata informata la Procura di Marsala che ha aperto un nuovo fascicolo di indagine sul caso e dovrà ...

