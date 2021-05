Denise Pipitone, arriva la bruttissima notizia. La conferma arriva proprio da lei. Cos’è successo (Di martedì 11 maggio 2021) Il caso Denise Pipitone continua a tenere banco; pare, infatti, che ci sia una risposta alla segnalazione fatta da una cittadina calabrese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Una parrucchiera di Scalea avrebbe visto una forte somiglianza con una ragazza rom di 19 anni di nome Denise; la giovane ha fornito fin da subito le proprie generalità e ha collaborato con la Procura di Marsala. “Non sono io Denise Pipitone” Purtroppo, però, nemmeno questa segnalazione si è rivelata decisiva per i genitori della piccola Denise Pipitone; nelle ultime ore, infatti, si è chiarito che la ragazza rom di Scalea non è la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Le telecamere ... Leggi su viaggiarealverde (Di martedì 11 maggio 2021) Il casocontinua a tenere banco; pare, infatti, che ci sia una risposta alla segnalazione fatta da una cittadina calabrese. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Pomeriggio5 (@pomeriggio5tv) Una parrucchiera di Scalea avrebbe visto una forte somiglianza con una ragazza rom di 19 anni di nome; la giovane ha fornito fin da subito le proprie generalità e ha collaborato con la Procura di Marsala. “Non sono io” Purtroppo, però, nemmeno questa segnalazione si è rivelata decisiva per i genitori della piccola; nelle ultime ore, infatti, si è chiarito che la ragazza rom di Scalea non è la bambina scomparsa da Mazara del Vallo nel 2004. Le telecamere ...

