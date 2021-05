Denise Pipitone, accertamenti su una ragazza romena di 20 anni: somiglianza fisica e di storia (Di martedì 11 maggio 2021) Possibile svolta sul caso di Denise Pipitone. In queste ore le forze dell’ordine starebbero facendo dei controlli su una ragazza di nome Denise, di origini romene, che però da qualche anno vive a Scalea in provincia di Cosenza. Secondo alcune segnalazioni la 20enne potrebbe essere la figlia di Piera Maggio, scomparsa a settembre del 2004. Stando alle informazioni fornite dai principali quotidiani, la ragazza non si sarebbe sottratta alle verifiche, fornendo tutti i dati richiesti, dai nomi dei genitori alle altre informazioni utili a capire meglio il suo passato. La Procura di Mazzara del Vallo ha aperto un nuovo fascicolo sul caso e deciderà se procedere o meno alle analisi del dna. “Secondo quanto riferito, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di ... Leggi su biccy (Di martedì 11 maggio 2021) Possibile svolta sul caso di. In queste ore le forze dell’ordine starebbero facendo dei controlli su unadi nome, di origini romene, che però da qualche anno vive a Scalea in provincia di Cosenza. Secondo alcune segnalazioni la 20enne potrebbe essere la figlia di Piera Maggio, scomparsa a settembre del 2004. Stando alle informazioni fornite dai principali quotidiani, lanon si sarebbe sottratta alle verifiche, fornendo tutti i dati richiesti, dai nomi dei genitori alle altre informazioni utili a capire meglio il suo passato. La Procura di Mazzara del Vallo ha aperto un nuovo fascicolo sul caso e deciderà se procedere o meno alle analisi del dna. “Secondo quanto riferito, la donna, una parrucchiera di Scalea, ha inviato un messaggio vocale nel quale ha riferito di ...

