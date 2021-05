Crespelle ripiene light | dietetiche e davvero deliziose Solo 160 Kcal!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di martedì 11 maggio 2021) Siamo di nuovo alle prese con la diatriba tra gusto e calorie, scegliere uno o l’altro non è mai una scelta semplice, per questo noi troviamo tutte le soluzioni, per evitare di scegliere. Prepariamo le, con sole 160 calorie, ma un gustoeccezionale. Ingredienti per le(12 pezzi) 1 uovo, 450 grammi di latte, 180 grammi di farina. Ingredienti per il ripieno 1 uovo, 300 grammi di spinaci, 60 grammi di parmigiano, 150 grammi di ricotta, 100 grammi di prosciutto cotto magro, sale e pepe qb. Ingredienti per la besciamella 250 ml di latte, 20 grammi di amido di mais, sale e pepe qb, 1 pizzico di noce moscata. Preparazione dell’impasto Per fare leimpiegheremoun secondo. Mescoliamo per bene tutti gli ...